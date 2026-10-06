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Газета.ру

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В Кремле рассказали об ответе при отмене Литвой запрета на ядерное оружие

В Кремле рассказали об ответе при отмене Литвой запрета на ядерное оружие

 © Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press В случае, если Литва примет поправку к конституции, отменяющую запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз, Россия будет вынуждена принять ответные меры, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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