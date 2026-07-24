Рубль малоподвижен в пятницу в ожидании итогов заседания ЦБР

Российский рубль утром в пятницу торгуется с незначительными изменениями. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием совета директоров Банка России, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке.
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