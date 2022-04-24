10 вредных привычек, ведущих к бедности

Многие люди считают себя очень бедными, но не замечают, что они сами виноваты в таком положении дел. Существует термин «генетическая нищета», означающий, что мысли и психологические барьеры человека буквально программируют его на неимение денег.
Многие люди считают себя очень бедными, но не замечают, что они сами виноваты в таком положении дел. Существует термин «генетическая нищета», означающий, что мысли и психологические барьеры человека буквально программируют его на неимение денег.
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