Верховный суд США разрешает Техасу ужесточить меры против нелегальной иммиграции

Верховный суд США позволил властям Техаса применять новые меры борьбы против нелегальной иммиграции. Это решение высшей судебной инстанции вызвало категорическое несогласие со стороны администрации президента США Джо Байдена.
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