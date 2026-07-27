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Путин дал оценку депутатам Госдумы уходящего созыва

Путин дал оценку депутатам Госдумы уходящего созыва

Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего восьмого созыва. Такую оценку глава государства дал депутатам на встрече в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце, передает РИА Новости.

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