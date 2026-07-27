Путин дал оценку депутатам Госдумы уходящего созыва

Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего восьмого созыва. Такую оценку глава государства дал депутатам на встрече в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце, передает РИА Новости.
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