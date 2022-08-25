Российские военнослужащие продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины. Обозреватели новостного издания «Русская Весна» в своем материале сообщили, что Украины обречена на поражение в текущей специальной операции России.
Российские военнослужащие продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины. Обозреватели новостного издания «Русская Весна» в своем материале сообщили, что Украины обречена на поражение в текущей специальной операции России.
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