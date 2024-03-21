Эксперт раскрыл, как мошенники выбирают себе жертв

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Пользователи смартфонов всегда остаются на виду у мошенников. Какой алгоритм злоумышленники используют для обмана своих жертв, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
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