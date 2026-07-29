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Аргументы недели

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Агроном Чумак: опрыскивать томаты борной кислотой надо после наладки полива

Агроном Чумак: опрыскивать томаты борной кислотой надо после наладки полива

Борная кислота — копеечное средство, которое может подарить ведро сочных помидоров, но при ошибке способно выжечь листву и испортить почву на годы вперёд.

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