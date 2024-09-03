Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии с Иркутской областью

Вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Об этом 3 сентября сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
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