Запрет на въезд в Россию фур из ЕС, Британии и Украины продлён

Россия ограничила въезд для фур в ответ на аналогичное решение ЕС.фото: twitter.com/Straz_Graniczna--> Россия продлила запрет на въезд грузовых автомобилей из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщает 25 декабря пресс-служба правительства.
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