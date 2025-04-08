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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа перед выполнением боевых задач проходят занятия по штурмовой подготовке в тыловом районе зоны проведения СВО

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа перед выполнением боевых задач проходят занятия по штурмовой подготовке в тыловом районе зоны проведения СВО

Военнослужащие отрабатывают навыки владения личным стрелковым оружием, гранатами, умение действовать в тактически-сложных ситуациях современного общевойскового боя.

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