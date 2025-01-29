Может, хоть кого-то убережёт от глупости

Тут в Мэше (в других местах тоже) увидел новую схему мошенничества. Что-то уже слышал, но я её разберу.
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