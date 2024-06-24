Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 831 подписчик

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Свежие комментарии

  • ММ
    Дикари из Европы всегда грабили Русь и лгали про ее правителей и убивали их!Иван Грозный был ...
  • Antanas
    Согласен.30 лучших цитат и...
  • Antanas
    БлагоДарю.👍👍👍👍👍.Три совета как во...

Иван Грозный был одним из самых гуманных правителей Европы. Разоблачаем мифы

Иван Грозный был одним из самых гуманных правителей Европы. Разоблачаем мифы

Миф это оружие. Древнекитайский полководец, философ войны Сунь-Цзы говорил: "Умеет воевать тот, кто побеждает без сражения.

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Комментарии
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A
Antanas
Историю России писали инностранцы.Добра от них не жди.👍👍👍👍👍.
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10 час.
алекс кузь
Отличная статья. По каналу тв спас нужно круглосуточно вещать подобные материалы о русск истории. О наличии у русов просвещенной народовластии,  демократии , которая для того времени просто удивительная. К фальсификатлрам истории даже сегодня нужно выставлять судебные иски для реабилитации и омпенсации ущерба. С поляков, немцев и прочих дикарей.
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8 час.
М
ММ
Дикари из Европы всегда грабили Русь и лгали про ее правителей и убивали их!
Ответить
2 час.

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