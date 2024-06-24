Миф это оружие. Древнекитайский полководец, философ войны Сунь-Цзы говорил: "Умеет воевать тот, кто побеждает без сражения.
Иван Грозный был одним из самых гуманных правителей Европы. Разоблачаем мифы
Комментарии
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A
Antanas
Историю России писали инностранцы.Добра от них не жди.👍👍👍👍👍.
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10 час.
алекс кузь
Отличная статья. По каналу тв спас нужно круглосуточно вещать подобные материалы о русск истории. О наличии у русов просвещенной народовластии, демократии , которая для того времени просто удивительная. К фальсификатлрам истории даже сегодня нужно выставлять судебные иски для реабилитации и омпенсации ущерба. С поляков, немцев и прочих дикарей.
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8 час.
М
ММ
Дикари из Европы всегда грабили Русь и лгали про ее правителей и убивали их!
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2 час.
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