© simona280/a.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Телеведущая Анастасия Решетова ответила на вопрос об отношениях с матерью своего экс-возлюбленного рэпера Тимати и моделями, которые родили от него детей.
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