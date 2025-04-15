ЕС выделил Киеву на €23 млрд больше, чем США

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Помощь США Украине с приходом к власти Дональда Трампа застопорилась, от ЕС она продолжает поступать на постоянной основе и уже составила в общей сложности €138 млрд Об этом сообщил Институт мировой экономики (IfW), который расположен в Киле и отслеживает данные о поддержке Киева.