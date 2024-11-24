❗️⚡️Фиксируются подвижки штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" на белогорском отрезке Ореховского операционного направления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Фиксируются подвижки штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" на белогорском отрезке Ореховского операционного направления.