Кремль готовит реформу кадрового резерва на высокие должности госслужбы

В резерв нельзя самозаписаться - в него будут включать только по рекомендациям должностных лиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН О планах на новую кадровую политику журналистам рассказали источники в Администрации президента.
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