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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Кремль готовит реформу кадрового резерва на высокие должности госслужбы

Кремль готовит реформу кадрового резерва на высокие должности госслужбы

В резерв нельзя самозаписаться - в него будут включать только по рекомендациям должностных лиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН   О планах на новую кадровую политику журналистам рассказали источники в Администрации президента.

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Комментарии
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Samarium
Подобное рождает подобное.... Вряд ли ситуация радикально изменится в лучшую сторону....
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