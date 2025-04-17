В Саду Дружбы в Санкт-Петербурге цвести сакура

В Санкт-Петербурге началось цветение сакуры, что стало возможным благодаря аномально тёплой погоде. Обычно эти деревья расцветают гораздо позже, но в этом году природа преподнесла жителям и гостям города приятный сюрприз.
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