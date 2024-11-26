Токаев обозначил основные темы переговоров с Путиным в Астане

Во время предстоящей встречи в Астане президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудят широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях.