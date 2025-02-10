"Земля ходила ходуном": Русские устроили "землетрясение" в Полтаве? Отдан приказ применить секретную стелс-ракету

На днях на Украине сообщали о неком "землетрясении", которое переполошило жителей Полтавы. Поскольку причины ЧП не назывались, но была зафиксирована работа ВКС России, многие предположили, что произошедшее - дело рук русских военных.
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