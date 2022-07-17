Полезный садовый инструмент, о котором многие садоводы даже не слышали. А голландцы изобрели его еще 100 лет назад

— Наконец, купил себе дачу для отдыха! — Ну и как, отдыхаешь? — Да, только когда на дачу не езжу! :-))) Это старый анекдот, который передает истинное положение вещей, когда у садоводов в наличии куча свободной земли! На самом же деле, те, у кого нет дачи — очень многое упускают и тратят деньги на фитнес, а у дачи больше преимуществ! Дача это аж три в одном: и фитнес, и солярий, и тренажерный зал :-) Еще и платить за это не нужно! И, чтобы сильно не перетруждаться, некоторые лентяи выдумывают такие садовые инструменты, которые в итоге оказываются очень даже полезными для работы на участке.