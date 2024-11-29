Сила в правде
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Сила в правде

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Времени до 30 ноября: "Орешником" проще ударить по Европе, и США ничего не сделают

Времени до 30 ноября: "Орешником" проще ударить по Европе, и США ничего не сделают

До 30 ноября Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. Что стало сигналом о скором применении "Орешника" или другого вооружения в рамках обещанного ответа на действия противника.

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