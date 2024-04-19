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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry похвалили No Rest for the Wicked за атмосферу и визуальный стиль No Rest for the Wicked ...

Digital Foundry похвалили No Rest for the Wicked за атмосферу и визуальный стиль No Rest for the Wicked ...

Digital Foundry похвалили No Rest for the Wicked за атмосферу и визуальный стильNo Rest for the Wicked – главный герой последнего анализа Digital Foundry, который на техническом и художественном уровне хвалит игру, разработанную Moon Studios, которая, очевидно, смешивает визуальные элементы, вдохновленные такими играми, как Dark Souls, Diablo… источник.

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