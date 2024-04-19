Digital Foundry похвалили No Rest for the Wicked за атмосферу и визуальный стиль No Rest for the Wicked ...

Digital Foundry похвалили No Rest for the Wicked за атмосферу и визуальный стильNo Rest for the Wicked – главный герой последнего анализа Digital Foundry, который на техническом и художественном уровне хвалит игру, разработанную Moon Studios, которая, очевидно, смешивает визуальные элементы, вдохновленные такими играми, как Dark Souls, Diablo… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)