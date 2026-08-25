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Чешка или уроженка Кавказа: кем на самом деле была княгиня, от которой пошли Рюриковичи

Чешка или уроженка Кавказа: кем на самом деле была княгиня, от которой пошли Рюриковичи

Историки веками гадали, откуда родом княгиня XII века Мария Всеволжая – из Чехии или с Кавказа. Эта женщина вошла в историю как мать 12 наследников, от нее пошли многие правители Северо-Восточной Руси, в том числе московские Рюриковичи.

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