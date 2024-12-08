В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в махинациях с арендой жилья

Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего приезжего из Кемеровской области по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ.
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