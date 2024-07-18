В суде Новосибирска рассмотрят ходатайство о продлении ареста депутата Украинцева

НОВОСИБИРСК, 18 июля, ФедералПресс. В ближайшее дни Дзержинский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока нахождения под стражей депутата горсовета Игоря Украинцева, который обвиняется в получении взятки.
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