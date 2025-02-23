Безопасность полетов в Казахстане оценили на 82%

Такую оценку дали эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Между прочим, этот показатель на 11,2% выше среднемирового уровня, он составляет 70,8% и сопоставим с показателями стран Западной Европы, сообщает khabar.
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