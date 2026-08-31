Grey's Anatomy Star Sandra Oh Auditioned To Play A Major Marvel Character In An X-Men TV Flop

This TV movie about the X-Men didn't do well at all, so it's just as well that eventual Grey's Anatomy star Sandra Oh didn't get the role after auditioning.
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