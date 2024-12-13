Война силовиков в СССР: чем закончилось противостояние МВД и КГБ

Кризис власти в Советском Союзе стал проявляться задолго до горбачёвской перестройки. Локальная стычка из-за дефицитных продуктов питания, доступных лишь номенклатуре, привела к кровопролитию и вылилась в войну двух силовых ведомств – МВД и КГБ.