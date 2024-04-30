Рафаэль Надаль навестил российскую теннисистку Корнееву в больнице после операции

Об этом рассказала сама спортсменка Российская теннисистка Алина Корнеева в своих социальных сетях рассказала, что известный испанский теннисист Рафаэль Надаль навестил ее в больнице после операции в Барселоне.
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