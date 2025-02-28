"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о новых территориях России

Eduard У всех стран в мире есть терроториальные притензии.У всех естт чьянто чужая земля,но этот вопрос прозвусал почемунто именно с Украины!

Eduard Турция? Лет триста назад Турцию оккупировала нынешняя власть ! Я про то,что нынешняя власть собственно сидит на украденой земле.Не надо думать,что Турция такая как сейчас всегда была.АЭмерика территория индейцев,а не всякого сброда.Верните им их землида потом про Украину говорите!