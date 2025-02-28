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"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о новых территориях России

"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о новых территориях России

Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отнять территории у России МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
У всех стран в мире есть терроториальные притензии.У всех естт чьянто чужая земля,но этот вопрос прозвусал почемунто именно с Украины!
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14 час.
Eduard
Турция? Лет триста назад Турцию оккупировала нынешняя власть ! Я про то,что нынешняя власть собственно сидит на украденой земле.Не надо думать,что Турция такая как сейчас всегда была.АЭмерика территория индейцев,а не всякого сброда.Верните им их землида потом про Украину говорите!
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13 час.
Алексей Тан
А почему турки, претендуют на обладание Иерусалима?.... не потому ли что вы одно и тоже порождение заразы и паразитизма.?... или ХУЖЕ.
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13 час.
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