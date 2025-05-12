Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие 35-й армии группировки войск «Восток» продолжают успешно уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника на Запорожском направлении, используя зенитный ракетный комплекс «Тор-М2».
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