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Крымская газета

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Арендаторам земли в Крыму продлили отсрочку платежей до 1 января 2027 года

Арендаторам земли в Крыму продлили отсрочку платежей до 1 января 2027 года

Принято решение о дополнительной отсрочке уплаты арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым.

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