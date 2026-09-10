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Слуцкий назвал бездумной идею кабмина Литвы разрешить оружие массового поражения

Слуцкий назвал бездумной идею кабмина Литвы разрешить оружие массового поражения

Разрешив размещать оружие массового поражения на своей территории, правительство Литвы поставит под угрозу безопасность страны.

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