100 Дорог
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

100 Дорог

42 подписчика

«Аэрофлот» не откажется от узкофюзеляжных Boeing и Airbus до 2035 года

«Аэрофлот» не откажется от узкофюзеляжных Boeing и Airbus до 2035 года

«Аэрофлот» планирует продолжать использование узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus до 2030–2035 годов, обеспечивая эффективность и баланс парка с учетом долгосрочной стратегии развития воздушных судов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым