Международный день числа «Пи»: когда отмечают, история и значение праздника

Число π (пи) выражает отношение длины окружности к ее диаметру и имеет бесконечную десятичную дробь. Этот день объединяет любителей науки, студентов, преподавателей и просто всех, кто восхищается математикой.
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