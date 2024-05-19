Причина и следствие

А лично мне данная статья напомнила "измышлизмы" перестроечных и "святых 90-х" годов - типа: "Всё пропало, жулики во власти!" Ну - развалили СССР, возбуждённые этими "измышлизмами" - народу легче стало? А жулики - причём - ТЕ ЖЕ САМЫЕ, остались,только ещё больше разбогатели! Не удивлюсь, если подобные статейки ЭТИ ЖЕ ЖУЛИКИ И ФИНАНСИРУЮТ - им ведь развал и бардак, как показало время, ПРОСТО ВЫГОДЕН !!!

Natalija Osminina

Думаю, что автор показал реальную картину изношенности советской инфраструктуры, в которую никто не владывался по вполне реальным и объективным причинам. И эта проблема уже вовсю стучится в дверь. Ту же картину мы видим в США- все разваливается. ЭТО РАЗВАЛИВАЕТСЯ СТАРЫЙ МИР . Старая цивилизация уходит. Как будто когда-то прилетели инопланетяне- советские люди, создали свой мир СССР,.. и улетели, забрав с собой всё советское, и даже с менталитетом советского человека его разум и честь. Нет простых инженеров, квалифицированных рабочих, утрачено множество технологий, не хватает врачей, педагогов, тем более квалифицированных. Нарушена иерархия- базис-надстройка. Надстройка разрослась как плесень и все сожрала.