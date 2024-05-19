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Причина и следствие

Причина и следствие

Причина и следствие Показательная деградация МЧС, что связано с бюрократизацией, вытеснением настоящих профессионалов своего дела и заменой их на «эффективных» менеджеров, которые умеют играть лишь в оптимизацию и распределение денежных потоков.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Сменив бордовые пиджаки на Версаче, бандюганы с 90-х правят Россией.
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1 д.
Алексей Горшков
А лично мне данная статья напомнила &quot;измышлизмы&quot; перестроечных и &quot;святых 90-х&quot; годов - типа: &quot;Всё пропало, жулики во власти!&quot; Ну - развалили СССР, возбуждённые этими &quot;измышлизмами&quot; - народу легче стало? А жулики - причём - ТЕ ЖЕ САМЫЕ, остались,только ещё больше разбогатели! Не удивлюсь, если подобные статейки ЭТИ ЖЕ ЖУЛИКИ И ФИНАНСИРУЮТ - им ведь развал и бардак, как показало время, ПРОСТО ВЫГОДЕН !!!
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16 час.
Natalija Osminina
Думаю, что автор показал реальную картину изношенности советской инфраструктуры, в которую никто не владывался по вполне реальным  и объективным причинам.  И эта проблема уже вовсю стучится в дверь.  Ту же картину мы видим в США- все разваливается.  ЭТО РАЗВАЛИВАЕТСЯ СТАРЫЙ МИР . Старая цивилизация уходит.  Как будто когда-то прилетели инопланетяне- советские люди, создали свой мир СССР,..  и улетели, забрав с собой всё советское, и даже с менталитетом советского человека его разум и честь. Нет простых инженеров,  квалифицированных рабочих, утрачено множество технологий, не хватает врачей, педагогов, тем более квалифицированных.  Нарушена иерархия- базис-надстройка. Надстройка разрослась как плесень и все сожрала.
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15 час.

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