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Комбат 1465-го полка рассказал о работе «Южной» группировки войск в Славянско-Краматорской агломерации

Комбат 1465-го полка рассказал о работе «Южной» группировки войск в Славянско-Краматорской агломерации

После освобождения Константиновки подразделения группировки войск «Юг» продолжили продвижение на Славянско-Краматорском участке фронта.

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