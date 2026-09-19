«Кто эти губастые тёлочки? - Это первокурсницы МГУ!»: Красота начинается с детства! (парад сногсшибательности)

Наступают благословенные времена тотальной и всепобеждающей красотищи. Скупая и скаредная Мать-природа раздаёт женские прелести единицам счастливиц, но благодаря чудесам медицины и бескорыстным врачам эту лютую несправедливость удалось уничтожить.
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Не сомневаюсь, что русские девушки - самые красивые. Только посмотрите, что культивируется в СМИ? Бабло, бабло, и снова бабло... И как себя подороже продать...
moskva-putinu.ru. Письмо Путину. Все они себя испоганили - стали похожие на жаб. А зачем им вообще учится, они и сейчас квакать могут. Ну что - в Париж им надо ехать, там вкусные блюда из них приготовят. Только блюда из лягушек, и жаб едят только французы. А пример берут юные девочки - есть с кого. Генерал Волков а - красивая женщина была, приятно было на неё смотреть, когда она давала комментарии по ТВ. С неё красавицы картины рисовать надо было. В своё время - Мисс Мира была. Вот что красавице не хватало. А сейчас испоганила себя - стала похожа на жабу. Сейчас на конкурсе первое место - сзади была бы?Итоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu
это не что иное как создание рабочего инструмента для качественной сдачи экзаменов, зачетов, курсовых и лабораторных работ!
Сплошные утконосы!!!
Если это красиво..., то пристрелите меня. Ибо я ничего не понимаю. Ну они могут так считать! Но! Мужики, неужели вам это нравится?!
Курицы безмозглые!
Все они одинаково походят на рыб и уток.
Господи! Да такое уродство!!! Это кто сказал, что это красиво??КАРПЫ замороженные😱