«Кто эти губастые тёлочки? - Это первокурсницы МГУ!»: Красота начинается с детства! (парад сногсшибательности)

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Виктор Старицын

moskva-putinu.ru. Письмо Путину. Все они себя испоганили - стали похожие на жаб. А зачем им вообще учится, они и сейчас квакать могут. Ну что - в Париж им надо ехать, там вкусные блюда из них приготовят. Только блюда из лягушек, и жаб едят только французы. А пример берут юные девочки - есть с кого. Генерал Волков а - красивая женщина была, приятно было на неё смотреть, когда она давала комментарии по ТВ. С неё красавицы картины рисовать надо было. В своё время - Мисс Мира была. Вот что красавице не хватало. А сейчас испоганила себя - стала похожа на жабу. Сейчас на конкурсе первое место - сзади была бы?

Итоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu