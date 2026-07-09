СКР возбудил уголовное дело против экс-председателя Беловодского суда Александра Горенко

По версии следствия, в 2021 году, когда Горенко занимал должность заместителя районного прокурора, он получил 4,4 миллиона рублей от местного жителя под предлогом содействия в освобождении сына последнего, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков.
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