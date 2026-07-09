Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

СКР возбудил уголовное дело против экс-председателя Беловодского суда Александра Горенко

СКР возбудил уголовное дело против экс-председателя Беловодского суда Александра Горенко

По версии следствия, в 2021 году, когда Горенко занимал должность заместителя районного прокурора, он получил 4,4 миллиона рублей от местного жителя под предлогом содействия в освобождении сына последнего, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии