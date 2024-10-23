В Сургуте появится новая дорога на въезде в город

В Сургуте собираются построить новую дорогу, которая соединит улицу Киртбая с Тюменским трактом. Мэр города Максим Слепов сообщил, что проект прошел государственную экспертизу, и в следующем году планируется начать строительство транспортной магистрали.
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