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Мирошник рассказал об атаках ВСУ на медработников и сотрудников МЧС

Мирошник рассказал об атаках ВСУ на медработников и сотрудников МЧС

Украинские боевики на неделе с 14 по 20 сентября наносили удары по медработникам и сотрудникам МЧС. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

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