С сентября в украинских школах начнут изучать обновленный курс "Защита Украины"

С сентября старшеклассники на Украине начнут изучать обновленный курс "Защита Украины", в рамках которого они будут обучаться обращению с оружием, управлению беспилотниками и основам "информационной войны".
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