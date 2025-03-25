БМП-3: хороший танк, плохая БМП Объект 685. Фото сделано в КубинкеРаботы над машиной начались ещё в 1970-х.
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БМП-3: хороший танк, плохая БМП Объект 685. Фото сделано в КубинкеРаботы над машиной начались ещё в 1970-х.
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