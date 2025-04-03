Вблизи границы Белгородской области украинские военные внезапно бросили боевые позиции и бежали.Информация, активно распространяющаяся в сети, указывает на то, что несколько штурмовых групп ВСУ, размещенных неподалеку от Демидовки, внезапно покинули свои позиции, предприняв попытку бегства в направлении Сумской области.