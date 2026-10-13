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Юрист объяснил, что делать при задержке выплаты по ОСАГО

Юрист объяснил, что делать при задержке выплаты по ОСАГО

Если страховая задерживает выплату или направление на ремонт по ОСАГО, автовладельцу необходимо подать претензию и потребовать неустойку.

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