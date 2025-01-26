ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ

Вера смелых

Армстронг прав, назвав абсолютную некомпетентность в финансово-экономической ситуации в Пиндостане безумием. Ничем не обеспеченных наглость - это лично моя оценка. Логика -то - это москальска наука, и Трампу она, как бегемоту хобот. А так он бы уразумел, что низкие налоги при раскрутке пришлого бизнеса, это деньги , которые надо взять из других статей расходов федерального бюджета. А у них - госдолг, ведущий к дефолту!!! Получается, Трамп, как пустая бочка по булыжной мостовой... шуму много, и у кого-то от шума уже полные штаны..