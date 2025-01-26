Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ

ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В нашем сегменте телеграма народ насочинял кучу шуток про нового говорливого начальника за большой лужицей.

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Комментарии
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Вера смелых
Армстронг прав, назвав абсолютную некомпетентность в финансово-экономической ситуации в Пиндостане безумием. Ничем не обеспеченных наглость  -  это лично моя оценка. Логика -то - это москальска наука, и Трампу она, как бегемоту хобот.  А так он бы уразумел, что низкие налоги при раскрутке  пришлого  бизнеса, это  деньги , которые надо взять из других статей расходов федерального бюджета. А у них - госдолг, ведущий к дефолту!!!  Получается, Трамп, как пустая бочка по булыжной мостовой... шуму много, и у кого-то от шума уже полные штаны..
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