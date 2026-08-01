«Стратегический резерв» Евросоюза: как Литва спасает Латвию четырьмя собаками и двадцатью пограничниками

«Мы продолжаем и будем помогать Латвии. Сегодня с дежурства вернулась одна группа литовских пограничников, и планирует выезжать новая — 20 пограничников с четырьмя служебными собаками, которые внесут свой вклад в совместные усилия по защите внешней границы ЕС», — с неподдельным пафосом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.