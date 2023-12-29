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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Минус очередная западная помощь: ЖД состав, который мог перевозить самолёты из Нидерландов «обнулился» в 150 километрах от границы

Минус очередная западная помощь: ЖД состав, который мог перевозить самолёты из Нидерландов «обнулился» в 150 километрах от границы

Местные жители сообщают о нескольких сильных хлопках. Как оказалось, основным местом действия стала железнодорожная станция в районе цементного завода.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Раздолбать все подъездные пути на Усраину из Гейропищи и станции перегрузки надо было ещё в самом начале СВО. Сколько бы западной техники не попало в зону боевых действий. Но нашим &quot;стратегам&quot; в Кремле и в минобороны, как жирафам, дошло только сейчас. И то сейчас сидят и гадают, то ли поезд привёз комплектующие из Голландии, то ли только мог привезти... &quot;Стратеги&quot; - эби яго мать серый волк!
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15 час.
Борис Леонтьев
Не может на Украине сегодня появиться нечто подобное. Просто потому, что нация полностью деградировала. Началось все с потакания бендеровцам и уничтожения общей памяти. В том числе и памяти о Великой Отечественной. От отрицания принадлежности к русской нации.Сначала стерпели нацистские выходки бендеровского отребья. Затем не отреагировали на убийства ими русского соседа. Потом промолчали на убийство Олеся Бузины.И даже когда стали мобилизовывать и отправлять в мясные штурмы — решили что это соседа, не меня, а я откручусь, откуплюсь, убегу. Не прокатило.И Вы реально думаете, что в этом стаде безропотных европейских холопов найдётся кто-то типа Ковпака и партизан ВОВ? Не делайте людям смешно — из баранов львы не получаются.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Нацистам на Украине  всё  хуже  и хуже.
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4 час.

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