Раздолбать все подъездные пути на Усраину из Гейропищи и станции перегрузки надо было ещё в самом начале СВО. Сколько бы западной техники не попало в зону боевых действий. Но нашим "стратегам" в Кремле и в минобороны, как жирафам, дошло только сейчас. И то сейчас сидят и гадают, то ли поезд привёз комплектующие из Голландии, то ли только мог привезти... "Стратеги" - эби яго мать серый волк!

Борис Леонтьев

Не может на Украине сегодня появиться нечто подобное. Просто потому, что нация полностью деградировала. Началось все с потакания бендеровцам и уничтожения общей памяти. В том числе и памяти о Великой Отечественной. От отрицания принадлежности к русской нации.Сначала стерпели нацистские выходки бендеровского отребья. Затем не отреагировали на убийства ими русского соседа. Потом промолчали на убийство Олеся Бузины.И даже когда стали мобилизовывать и отправлять в мясные штурмы — решили что это соседа, не меня, а я откручусь, откуплюсь, убегу. Не прокатило.И Вы реально думаете, что в этом стаде безропотных европейских холопов найдётся кто-то типа Ковпака и партизан ВОВ? Не делайте людям смешно — из баранов львы не получаются.