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FiNE NEWS

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Россия запретила импорт птицеводческой продукции из Камбоджи из-за болезни Ньюкасла

С 3 августа Россельхознадзор ввёл запрет на импорт из Камбоджи живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей переработанные продукты птицы.

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